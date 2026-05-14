Schlachter-Schlacht im Landtag: Grüner Antrag rutscht mit Stimmen der AfD durch

Dresden - Die Abstimmung um Hilfen für das Fleischerhandwerk sowie Schlacht- und Fleischhygiene entwickelte sich am Mittwochabend im Landtag zum Krimi. Ein Antrag der Grünen fand mit den Stimmen von AfD und BSW eine Mehrheit. Sachsens CDU/SPD-Minderheitskoalition musste damit nach anderthalb Jahren die erste Abstimmungsniederlage hinnehmen.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert (44) zeigte sich nach der Abstimmung enttäuscht. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Mit 55 Ja- gegen 52 Nein-Stimmen kam der Antrag der Grünen nach einer heftigen Debatte und der Ablehnung von mehreren Änderungsanträgen durch.

"Eine solche Mehrheit schmerzt uns als demokratische Fraktion zutiefst", erklärte danach die Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert (44). Ihre Partei hatte mit diesem Ergebnis nicht gerechnet. Entsprechend lang waren die Gesichter der Grünen nach der Abstimmung.

Schubert zerknirscht: "Wir haben seit Beginn der Legislaturperiode immer wieder alles Denkbare dafür getan, dass es in diesem Landtag keine Mehrheiten durch die AfD gibt. Heute konnte genau das nicht verhindert werden, da es den demokratischen Fraktionen nicht gelungen ist, durch ausreichend Präsenz eine solche Mehrheitsbildung zu verhindern."

Der Ausgang der Abstimmung schlug Wellen bis nach Berlin.

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht (56) meldete sich zu Wort. "Die undemokratische Brandmauer muss endlich weg", sagte sie.