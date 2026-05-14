Monatelange Sperrung endet: Hier soll ab Männertag wieder freie Fahrt sein
Radebeul - Monatelang war hier voll gesperrt: Ab Donnerstag soll der Verkehr auf der Kötzschenbrodaer Straße im Radebeuler Stadtteil Serkowitz wieder durchgängig rollen.
Seit Oktober vergangenen Jahres hatten Arbeiter auf der Parallelroute zur Meißner Straße im Abschnitt zwischen Lügenmuseum und Kaufland-Tankstelle einen neuen Durchlass für die Umverlegung des Lößnitzbaches errichtet, wie die Verwaltung mitteilte.
"Hierfür wurden insgesamt 13 Stahlbetonfertigteile montiert, die zusammen eine Länge von rund 26 Metern ergeben. Der Durchlass dabei weist eine Weite von drei Metern sowie eine Höhe von zwei Metern auf", heißt es. Damit sei ein ausreichender Abfluss auch bei einem hundertjährlichen Hochwasserereignis gewährleistet.
Im Rahmen der Sperrung wurde zudem die geschädigte Fahrbahn zwischen der Kreuzung Altserkowitz und der Zufahrt "Weißes Haus" saniert. "Die Bauleistungen umfassten hier den Austausch der beschädigten Asphaltdeckschicht, in Teilbereichen einschließlich der Asphaltbinderschicht", so die Stadt.
Mit der Freigabe könne auch der ÖPNV wieder rollen – auf der Buslinie 475 (VGM) ab Donnerstag, auf der Linie 72 (DVB) ab Montag. Zugleich werde die Umleitung des gesperrten Elberadweges über die Kötzschenbrodaer Straße geführt.
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Laut Verwaltung müssen abseits des Verkehrs noch Restarbeiten am Durchlass erfolgen. Auch sei dort ein Gewässerbett vorgesehen.
Titelfoto: Eric Münch