Schock für Fans: "No Angels"-Konzert in Sachsen abgesagt

Zwickau - Schlechte Nachrichten für alle "No Angels"-Fans: Das einzige Konzert der Girlband in Sachsen am 4. Juli auf der Zwickauer Freilichtbühne fällt aus.

Das "No Angels"-Konzert in Zwickau wurde abgesagt. © imago/Panama Pictures

"Trotz intensiver Vorbereitung ist eine wirtschaftlich tragfähige Umsetzung der Produktion unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht darstellbar", schreibt der städtische Eventveranstalter KultourZ zur Begründung.

Übersetzt heißt das: Das Konzert rechnet sich offenbar nicht. Ob zu wenige Tickets verkauft wurden, die Produktionskosten zu hoch waren oder am Ende beides zusammenkam, wird nicht mitgeteilt.

Dabei klang die Ankündigung noch nach großem Pop-Sommer. Die No Angels wollten zum 25-jährigen Bandjubiläum mit Songs wie "Daylight in Your Eyes", "There Must Be an Angel" oder "Something About Us" wieder auf Tour gehen.