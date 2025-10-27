Schülerrat reicht Geld nicht aus

Dresden - Der LandesSchülerRat Sachsen (LSR) fordert, dass mehr Geld im Sachsenfonds für den Schulhausbau bereitgestellt wird.

Amy Kirchhoff (18) ist Vorsitzende des LSR Sachsen. © PR

"490 Millionen Euro für Schulhausbau mögen sich gut anhören. Setzt man aber diese Summe mit den Bedarfen in den Kommunen und Landkreisen und den Kosten für Schulhausbau und ‑sanierungen in Relation, stellt man fest, dass 490 Millionen Euro für zwölf Jahre nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind", erklärt die LSR-Vorsitzende Amy Kirchhoff (18).

Der LSR fordert die Staatsregierung auf, die Bildungsinfrastruktur nachhaltig zu stärken und die Kommunen finanziell so auszustatten, dass sie Investitionen in Schulbauten tätigen können.