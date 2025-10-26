Der neue alte Chef: Pückler-Geschäftsführer bleibt länger

Eigentlich hätte Cord Panning 2026 in Rente gehen können. Jetzt bleibt er aber bis Ende Juni 2029 Geschäftsführer der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau".

Von Katrin Koch

Bad Muskau - Eigentlich hätte Cord Panning (64) 2026 in Ruhestand gehen können. Jetzt bleibt er jedoch bis Ende Juni 2029 Geschäftsführer der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau".

Cord Panning bleibt bis Ende Juni 2029 Geschäftsführer der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau". © PR Die Vertragsverlängerung wurde diese Woche unterzeichnet. Panning steht seit 1997 an der Spitze der 1993 gegründeten Stiftung. Sie hat den Auftrag, das gesamtstaatlich-kulturhistorisch bedeutsame Ensemble wiederherzustellen und nach historischem Vorbild zu erhalten.



Nicht nur im Sommer ein Augenschmaus: das Neue Schloss im Pückler-Park. © DPA