Der neue alte Chef: Pückler-Geschäftsführer bleibt länger

Eigentlich hätte Cord Panning 2026 in Rente gehen können. Jetzt bleibt er aber bis Ende Juni 2029 Geschäftsführer der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau".

Von Katrin Koch

Bad Muskau - Eigentlich hätte Cord Panning (64) 2026 in Ruhestand gehen können. Jetzt bleibt er jedoch bis Ende Juni 2029 Geschäftsführer der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau".

Cord Panning bleibt bis Ende Juni 2029 Geschäftsführer der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau".  © PR

Die Vertragsverlängerung wurde diese Woche unterzeichnet.

Panning steht seit 1997 an der Spitze der 1993 gegründeten Stiftung. Sie hat den Auftrag, das gesamtstaatlich-kulturhistorisch bedeutsame Ensemble wiederherzustellen und nach historischem Vorbild zu erhalten.


Nicht nur im Sommer ein Augenschmaus: das Neue Schloss im Pückler-Park.
Nicht nur im Sommer ein Augenschmaus: das Neue Schloss im Pückler-Park.  © DPA

Die Vertragsverlängerung fällt in eine Zeit wichtiger laufender Projekte und Bauvorhaben wie das Informations- und Bildungszentrum Muskauer Faltenbogen, die Sanierung der Villa Pückler und den Umbau des Dominiums.

