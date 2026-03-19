Schwere Mängel in Sachsens Autowerkstätten aufgedeckt

Dresden - Die Landesdirektion Sachsen hat im vergangenen Jahr Schwerpunktkontrollen zur Sicherheit in Kfz-Werkstätten, Lackierereien und bei Autohändlern durchgeführt.

Die Landesdirektion Sachsen hat im vergangenen Jahr 191 Betriebe unter die Lupe genommen. (Symbolbild) © Pia Bayer/dpa

Dabei wurden 191 von über 4500 Betrieben im Freistaat unter die Lupe genommen und insgesamt 1773 Mängel festgestellt. 95 davon seien schwerwiegend gewesen, hieß es.

Im Detail wurden bei Druckbehältern 74 Defizite festgestellt, bei Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen von Lackieranlagen 21 Mängel dokumentiert.