Monatelange Sperrung endet: Hier soll ab Männertag wieder freie Fahrt sein

994 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ab Donnerstag soll der Verkehr auf einer Straße in Radebeul wieder durchgängig rollen. Seit Oktober fanden dort Bauarbeiten samt Vollsperrung statt.

Von Maximilian Schiffhorst

Radebeul - Monatelang war hier voll gesperrt: Ab Donnerstag soll der Verkehr auf der Kötzschenbrodaer Straße im Radebeuler Stadtteil Serkowitz wieder durchgängig rollen.

Rund sechseinhalb Monate war die Kötzschenbrodaer Straße zwischen Lügenmuseum und Kaufland-Tankstelle dicht.
Rund sechseinhalb Monate war die Kötzschenbrodaer Straße zwischen Lügenmuseum und Kaufland-Tankstelle dicht.  © Eric Münch

Seit Oktober vergangenen Jahres hatten Arbeiter auf der Parallelroute zur Meißner Straße im Abschnitt zwischen Lügenmuseum und Kaufland-Tankstelle einen neuen Durchlass für die Umverlegung des Lößnitzbaches errichtet, wie die Verwaltung mitteilte.

"Hierfür wurden insgesamt 13 Stahlbetonfertigteile montiert, die zusammen eine Länge von rund 26 Metern ergeben. Der Durchlass dabei weist eine Weite von drei Metern sowie eine Höhe von zwei Metern auf", heißt es. Damit sei ein ausreichender Abfluss auch bei einem hundertjährlichen Hochwasserereignis gewährleistet.

Im Rahmen der Sperrung wurde zudem die geschädigte Fahrbahn zwischen der Kreuzung Altserkowitz und der Zufahrt "Weißes Haus" saniert. "Die Bauleistungen umfassten hier den Austausch der beschädigten Asphaltdeckschicht, in Teilbereichen einschließlich der Asphaltbinderschicht", so die Stadt.

Nach Porno-Eklat an sächsischer Schule: Kultusminister spricht über Konsequenzen
Sachsen Nach Porno-Eklat an sächsischer Schule: Kultusminister spricht über Konsequenzen

Mit der Freigabe könne auch der ÖPNV wieder rollen – auf der Buslinie 475 (VGM) ab Donnerstag, auf der Linie 72 (DVB) ab Montag. Zugleich werde die Umleitung des gesperrten Elberadweges über die Kötzschenbrodaer Straße geführt.

Die Sperrphase wurde zum Bau eines Durchlasses unter der Fahrbahn genutzt.
Die Sperrphase wurde zum Bau eines Durchlasses unter der Fahrbahn genutzt.  © Eric Münch
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten mit der Freigabe noch nicht.
Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten mit der Freigabe noch nicht.  © Eric Münch

Laut Verwaltung müssen abseits des Verkehrs noch Restarbeiten am Durchlass erfolgen. Auch sei dort ein Gewässerbett vorgesehen.

Titelfoto: Eric Münch

Mehr zum Thema Sachsen: