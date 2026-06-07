Schwerer Unfall in Pulsnitz: BMW kracht gegen Baum - zwei Menschen schwer verletzt

Pulsnitz - Am Sonntagnachmittag ereignete sich in Pulsnitz ein schwerer Verkehrsunfall: Ein BMW kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

Gegen 15.40 Uhr ist ein 72-jähriger BMW-Fahrer mit einem Baum kollidiert. © xcitepress / Domenic Prater

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, waren ein 72-jähriger Fahrer und eine 68-jährige Beifahrerin in dem Wagen unterwegs.

Gegen 15.40 Uhr kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.