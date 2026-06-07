Schwerer Unfall in Pulsnitz: BMW kracht gegen Baum - zwei Menschen schwer verletzt

2.846 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Sonntagnachmittag ereignete sich in Pulsnitz ein schwerer Verkehrsunfall: Ein BMW kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

Von Janina Rößler

Pulsnitz - Am Sonntagnachmittag ereignete sich in Pulsnitz ein schwerer Verkehrsunfall: Ein BMW kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

Gegen 15.40 Uhr ist ein 72-jähriger BMW-Fahrer mit einem Baum kollidiert.
Gegen 15.40 Uhr ist ein 72-jähriger BMW-Fahrer mit einem Baum kollidiert.  © xcitepress / Domenic Prater

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, waren ein 72-jähriger Fahrer und eine 68-jährige Beifahrerin in dem Wagen unterwegs.

Gegen 15.40 Uhr kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.

Auf Bildern des Unfallortes ist ein Rettungshubschrauber zu sehen. Beide Insassen wurden schwer verletzt.
Auf Bildern des Unfallortes ist ein Rettungshubschrauber zu sehen. Beide Insassen wurden schwer verletzt.  © xcitepress / Domenic Prater
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Der Unfallort ist laut Angaben der Polizei weiterhin gesperrt.
Der Unfallort ist laut Angaben der Polizei weiterhin gesperrt.  © xcitepress / Domenic Prater

Beide Insassen wurden dabei schwer verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Auf Bildern des Unglücks war auch ein Rettungshubschrauber zu sehen.

Nach Angaben der Polizei bleibt die Unfallstelle weiterhin abgesperrt.

Titelfoto: xcitepress / Domenic Prater

Mehr zum Thema Sachsen: