Schwerer Unfall in Pulsnitz: BMW kracht gegen Baum - zwei Menschen schwer verletzt
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Pulsnitz - Am Sonntagnachmittag ereignete sich in Pulsnitz ein schwerer Verkehrsunfall: Ein BMW kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, waren ein 72-jähriger Fahrer und eine 68-jährige Beifahrerin in dem Wagen unterwegs.
Gegen 15.40 Uhr kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.
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Beide Insassen wurden dabei schwer verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Auf Bildern des Unglücks war auch ein Rettungshubschrauber zu sehen.
Nach Angaben der Polizei bleibt die Unfallstelle weiterhin abgesperrt.
Titelfoto: xcitepress / Domenic Prater