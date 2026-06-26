So viele Sachsen arbeiten als Rentner einfach weiter

Dresden - Viele Sachsen arbeiten auch als Rentner weiter.

Statt Rente zählt manch ein Rentner seinen Verdienst - teilweise in Vollzeit. © Marijan Murat/dpa

Im vergangenen Jahr seien mehr als 61.500 Frauen und Männer noch berufstätig gewesen, obwohl sie das Rentenalter schon erreicht hatten, ergab eine Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Schaper (48, Linke).

Während die Zahl der geringfügig Beschäftigten oberhalb der Regelaltersgrenze zurückging, stieg die Zahl der Vollzeitbeschäftigten.

3822 Menschen im Alter ab 70 und 1477 mit über 75 Jahren waren vollzeitbeschäftigt.

Schaper verwies darauf, dass im Osten die gesetzliche Rente für viele die einzige Einkommensquelle im Alter ist.