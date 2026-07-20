Baustopp für Sachsens Kirchen verhängt: Das steckt dahinter

Dresden - Bleibt die Kirche im Dorf? Die Evangelische Landeskirche (EVLKS) will jetzt bei Bauprojekten sparen. Künftig soll der Fokus beim Unterhalt auf Gebäuden liegen, die tatsächlich genutzt werden.

So viel Aufmerksamkeit, Zuspruch und Spenden wie die Kirche in Großröhrsdorf (Kreis Bautzen) erhält nicht jeder Kirchenbau. © Sebastian Kahnert/dpa

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sammelt Spenden für die St. Pankratius-Kirche in Leisnig (Mittelsachsen). Im Dachgebälk sitzt der Hausschwamm.

Die Dorfkirche in Selben (Nordsachsen) wäre zu DDR-Zeiten fast dem Tagebau zum Opfer gefallen und war lange vom Verfall bedroht.

Dennoch hat die Evangelische Landeskirche Sachsen angekündigt, genehmigungspflichtige Baumaßnahmen für zwei Jahre auszusetzen. Ausgenommen sind Baumaßnahmen, die bereits genehmigt wurden, sowie Notmaßnahmen und der laufende Gebäudeunterhalt.

Das Baumoratorium, das in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt werden soll, ist Teil des landeskirchlichen Reformprozesses "Kirche im Wandel".