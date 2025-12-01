Stadtwerke Olbernhau: Streit mit Verbraucher-Schützern geht weiter

Olbernhau/Leipzig - Eigentlich sollte der Klage-Zoff vorbei sein, doch zwischen den Stadtwerken Olbernhau und der Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) knirscht es weiter mächtig im Gebälk. Die VZS hatte das Unternehmen aus dem Erzgebirge im Frühjahr wegen angeblich überhöhter Preise für den Einbau intelligenter Stromzähler ("Smart Meter") verklagt.

Wer einen dynamischen Stromtarif abschließen will, braucht einen "Smart Meter" im Zählerkasten. © picture alliance/KEYSTONE/Michael Buholzer

Vor dem Oberlandesgericht Dresden kam es jetzt zum Showdown. Ein Urteil gab es am Ende nicht. Stattdessen gaben die Stadtwerke eine Unterlassungserklärung ab - ohne Anerkennung einer Rechtspflicht - und zahlten der VZS die verlangten Aufwendungen.

Das Gericht machte klar: 100 Euro gelten als Angemessenheitsgrenze, alles darüber muss der Betreiber begründen.

Genau an dieser Stelle beginnt der neue Zoff. In ihrer Pressemitteilung verkauft die VZS das Verfahren als Erfolg, spricht davon, das frühere Preisblatt der Stadtwerke habe gegen das Gesetz verstoßen - ein "Meilenstein" für Verbraucher.

In Olbernhau fühlt man sich dadurch an den Pranger gestellt.