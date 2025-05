27 Jahre Engagement: Verdienstorden für "Sonnenstrahl"-Chef

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69, M.) besucht im Rahmen seiner Reihe "Ortszeit" in Delitzsch auch die RailMaint GmbH. © Elisa Schu/dpa

Die Auszeichnungen waren Teil des mehrtägigen Besuches "Ortszeit Delitzsch" von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69).

Regelmäßig verlegt Steinmeier in der Ortszeit-Reihe seinen Amtssitz für mehrere Tage in kleine Orte, die nicht im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen.

"Zwei Dinge sind mir dabei besonders wichtig: zu hören und zu sehen, was die Menschen vor Ort bewegt, worüber sie sich ärgern, aber auch, was sie gut finden, welche Ideen und Lösungen sie suchen oder haben - in ihren Gemeinden, in ihren Firmen, in ihren Vereinen und Initiativen. Zum Zweiten will ich zeigen, wie wichtig es ist, dass Bürger und politische Amtsträger im direkten, offenen, kritischen und doch respektvollen Austausch stehen", so Steinmeier.

Delitzsch war sein 15. Ort.