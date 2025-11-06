"Systemsprenger" machen Jugendhilfe schwer zu schaffen

Radebeul - Sogenannte Systemsprenger bringen die Jugend- und Eingliederungshilfe an ihre Grenzen. Die Diakonie Sachsen schlägt Alarm.

Der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Sachsen, Dietrich Bauer. © EVLKS/ Archiv

Sie sind im Durchschnitt 13 Jahre alt und haben oft häufige Wohnungs- und Schulwechsel erlebt. Ihre extremen Verhaltensweisen wie Wutausbrüche, Aggression oder Selbstverletzung sind Reaktionen auf erlittene Traumata.

Nach Einschätzung der Diakonie ticken rund fünf bis neun Prozent der betreuten Kinder so.

"Diese Kinder sprengen nicht das System, sie zeigen seine Schwachstellen", sagt Dietrich Bauer, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Sachsen.

Hinzu kommen vielfältige Belastungen. Die Corona-Pandemie, die Klimakrise und der Ukrainekrieg wirken als Verstärker. Die Inobhutnahmen stiegen 2023 bundesweit auf rund 74.600 Kinder und Jugendliche - ein Plus von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

"Wir erleben eine systemische Überforderung", so Christin Dörbeck, Referentin für Kinder- und Jugendhilfe der Diakonie Sachsen.