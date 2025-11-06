Matthias Berger ist Einzelkämpfer im sächsischen Landtag: "Ich bin die fleischgewordene Brandmauer"

Dresden - Das Büro des fraktionslosen Abgeordneten Matthias Berger (57, Freie Wähler) markiert im sächsischen Landtag die "Grenze" zwischen zwei politischen Lagern. Das ist kein Zufall und dem Ex-Oberbürgermeister von Grimma auch nicht unrecht. "Ich bin die fleischgewordene Brandmauer im Landtag", sagt Berger augenzwinkernd.

Matthias Berger (57, Freie Wähler) an der Tür zu seinem Büro im Dresdner Landtag. © Norbert Neumann

Bergers Büro befindet sich in der ersten Etage des Altbaus des Landtages. Wolfram Günther (53, Grüne) heißt sein Büro-Nachbar zur linken Seite. Die Räumlichkeiten rechts neben den Gemächern nutzen parlamentarische Berater der AfD-Fraktion.

"Das ist das dritte Büro, das ich jetzt im Landtag bezogen habe", berichtet Berger, der seit gut einem Jahr Abgeordneter ist. Der erfahrene Kommunalpolitiker hatte bei der Landtagswahl 2024 das Direktmandat in seinem Wahlkreis errungen.

Berger besitzt als Fraktionsloser eine absolute Sonderstellung. Anfangs hat man ihn im Parlament belächelt, denn seine (Rede-)Rechte sind dort extrem begrenzt. Inzwischen wird aber genau hingehört, wenn er spricht.

Beifall bekommt Berger da auch - sowohl von den Regierungsparteien als auch der Opposition. Kein Wunder: Bei Abstimmungen kann seine Stimme das Zünglein an der Waage sein.