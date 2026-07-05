Das wohl letzte große Trabi-Rätsel: Trabant-Neuwagen in Sachsen aufgetaucht

Brandis - Wer meint, dass über den Volkswagen der DDR , den Trabant 601, bereits alles gesagt sei, liegt falsch. Das Kultauto mit der Typenbezeichnung P 601 wurde von 1964 bis 1990 bei Sachsenring Automobile in Zwickau gefertigt. Insgesamt entstanden 2.818.547 Fahrzeuge.

Nicole Quade würde gern die Geschichte hinter dem besonderen Auto herausfinden. © Lutz Brose

Eines davon ist nun als "Neuwagen" bei den Experten von "Genex" in Brandis bei Leipzig aufgetaucht.

"Genex" besitzt eine außergewöhnliche Sammlung historischer Fahrzeuge, darunter Erich Honeckers Citroën, Katharina Witts Golf und viele weitere Raritäten.

Doch selbst Firmengründer Gerrit Crummenerl steht vor einem Rätsel. Dessen Frau Nicole Quade hatte über eine Anzeige einen Trabant 601 de Luxe erworben: Baujahr 1985, nur 21 Kilometer auf dem Tacho, jedoch ohne Fahrgestellnummer.

Dieses besondere Fahrzeug wurde offenbar im Juli 1990 von einem Künstler mit den Initialen M. F. Otto liebevoll bemalt.

Laut Vorbesitzer stand das Auto bis 1991 im Werk in Zwickau. Anschließend wurde es eingelagert und nun zum Verkauf angeboten.