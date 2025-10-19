Tragischer Tod des Wappentiers: Graupa trauert um "Schwanhilde"

Pirna-Graupa - Der Ortsteil von Pirna beklagt den Tod seines Wappentiers! 2023 nach schwerer Verletzung liebevoll aufgepäppelt und auf dem Schlossteich - zwar flugunfähig aber lebensfroh - ins Wasser gelassen, ist Graupas einzig verbliebener Schwan "Schwanhilde" aus bisher ungeklärter Ursache verstorben.

Graupas einzig verbliebener Schwan "Schwanhilde" ist tot. (Archivfoto) © Daniel Förster

Bereits vergangene Woche zeigte der Vogel ein auffälliges Verhalten: "Sie hat sich eher versteckt, wirkte schwach", berichtet Graupas Ortsvorsteher Michael Holzweißig (57).

Zur Untersuchung wurde sie in die Wildvogelauffangstation in Kaditz gebracht, wo "Schwanhilde" trotz medizinischer Versorgung verstarb. Die Ergebnisse der Obduktion stünden noch aus.

Der Schwan gilt als Graupas Wappentier, ist "mit der kulturellen Identität des Ortes verwoben", berichtet ein Sprecher der Richard-Wagner-Stätten. Denn als der bedeutende Komponist seine Oper "Lohengrin" während des Aufenthalts in Graupa schrieb (1846), übernahm ein Schwan die zentrale Rolle und sei dadurch "zum Bindeglied zwischen Geschichte und Gegenwart" für die Ortschaft, geworden.

Dabei scheint Graupa (gut 3000 Einwohner) mit seinem Wappentier kein Glück zu haben.