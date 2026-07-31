Trotz Brandmauer-Aussage: Kretschmer bekräftigt Nein zur AfD

Dresden - Nach Kritik an seiner Äußerung zur Brandmauer hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (51) seine grundsätzliche Ablehnung der AfD bekräftigt.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51) hält an einer strikten Abgrenzung zur AfD fest. © Robert Michael/dpa

"Es wird und kann mit der AfD als gesichert rechtsextremer Partei keine Koalition oder Zusammenarbeit geben", sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Aber natürlich haben AfD-Abgeordnete parlamentarische Rechte." Sie könnten Anträge stellen und einige stünden Ausschüssen im Landtag vor. "Es wird jeden Tag mit ihnen gesprochen und gerungen."

Kretschmer hatte jüngst mit einer Interview-Äußerung im "Handelsblatt" eine Debatte ausgelöst. "Wer noch über Brandmauern redet, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Wir müssen mit jedem reden, der reden will", sagte er der Zeitung. Der Begriff Brandmauer steht für die Haltung, nicht mit der AfD zu kooperieren.

Der Begriff nutze der AfD mehr, als er ihr schade, bekräftigte Sachsens Regierungschef nun. "Das wollte ich mit diesem Satz verdeutlichen."