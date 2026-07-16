"Überall ein Sehnen": Auf Schloss Burgk wird's romantisch

Freital - Romantik-Fans dürfen sich freuen: Auf Schloss Burgk in Freital eröffnet am 19. Juli die neue Ausstellung "Überall ein Sehnen".

Das Schloss Burgk lädt zu einer neuen Ausstellung ein. © imago/Hanke

Bis zum 1. November zeigen die Städtischen Sammlungen Werke der Dresdner Romantik und laden zu einer Reise in die Kunst des 19. Jahrhunderts ein.

Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur berühmte Namen wie Caspar David Friedrich oder Carl Gustav Carus.