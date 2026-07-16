"Überall ein Sehnen": Auf Schloss Burgk wird's romantisch

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Auf Schloss Burgk in Freital eröffnet am 19. Juli die neue Ausstellung "Überall ein Sehnen".

Von Benjamin Schön

Freital - Romantik-Fans dürfen sich freuen: Auf Schloss Burgk in Freital eröffnet am 19. Juli die neue Ausstellung "Überall ein Sehnen".

Das Schloss Burgk lädt zu einer neuen Ausstellung ein.
Das Schloss Burgk lädt zu einer neuen Ausstellung ein.  © imago/Hanke

Bis zum 1. November zeigen die Städtischen Sammlungen Werke der Dresdner Romantik und laden zu einer Reise in die Kunst des 19. Jahrhunderts ein.

Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur berühmte Namen wie Caspar David Friedrich oder Carl Gustav Carus.

Zu sehen gibt es unter anderem ein Bild vom Blasewitzer Edmund Hottenroth.
Zu sehen gibt es unter anderem ein Bild vom Blasewitzer Edmund Hottenroth.  © Doreen Cramer
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Die Ausstellung richtet den Blick vor allem auf bislang wenig beachtete Künstlerinnen und Künstler und zeigt, wie vielfältig die Dresdner Romantik abseits der bekannten Meister tatsächlich war. Ein Ticket fürs Museum kostet 4 Euro.

Titelfoto: imago/Hanke

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