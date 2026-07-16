"Überall ein Sehnen": Auf Schloss Burgk wird's romantisch
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Freital - Romantik-Fans dürfen sich freuen: Auf Schloss Burgk in Freital eröffnet am 19. Juli die neue Ausstellung "Überall ein Sehnen".
Bis zum 1. November zeigen die Städtischen Sammlungen Werke der Dresdner Romantik und laden zu einer Reise in die Kunst des 19. Jahrhunderts ein.
Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur berühmte Namen wie Caspar David Friedrich oder Carl Gustav Carus.
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Die Ausstellung richtet den Blick vor allem auf bislang wenig beachtete Künstlerinnen und Künstler und zeigt, wie vielfältig die Dresdner Romantik abseits der bekannten Meister tatsächlich war. Ein Ticket fürs Museum kostet 4 Euro.
Titelfoto: imago/Hanke