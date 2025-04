Bikerin nach schwerem Vorfahrts-Crash im Krankenhaus

Hartha - Am Mittwochmittag kam es bei Hartha in Mittelsachsen zu einem heftigen Unfall zwischen einem VW und einem Motorrad.

Die Frau wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Chemnitzer Klinik gebracht werden.

Die Bikerin konnte weder rechtzeitig bremsen noch ausweichen. Sie krachte mit ihrem Motorrad in die Fahrerseite des VW und wurde über die Straße geschleudert.

Eine VW-Fahrerin war aus dem Ortsteil Aschershain kommend unterwegs und wollte die Kreuzung zur Staatsstraße überqueren. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei übersah sie dabei jedoch eine Motorradfahrerin, die in Richtung Waldheim unterwegs war.

Die Kreuzung S36/Aschershain musste voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen.

In den vergangenen Jahren kam es bereits mehrfach zu Unfällen an dieser Kreuzung. Zuletzt setzte sich eine Bürgerinitiative im Jahr 2024 für einen Kreisverkehr an der Unfallkreuzung ein.