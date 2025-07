30.07.2025 12:42 Unfall in Nordsachsen: Mazda kracht in Zaun

Ein Mazda ist am Dienstagmorgen in Bad Düben (Landkreis Nordsachsen) in einen Zaun gekracht.

Von Carolina Neubert

Wie die Polizei Leipzig am Mittwoch mitteilte, wurden die Beamten gegen 6.20 Uhr von einer Zeugin wegen des Zaun-Crashs mit einer noch im Auto sitzenden Person alarmiert. "Beim Eintreffen der Beamten wurde der Fahrer des Pkw durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt", hieß es weiter. Der 29-Jährige habe nach aktuellem Erkenntnisstand die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Daraufhin sei der Mazda von der Straße abgekommen, dann etwa 100 Meter lang über ein Feld und durch mehrere Zäune gefahren. Als mutmaßlichen Grund sprach die Polizei von einem "ihm bekannten medizinischen Problem". Der Mazda-Fahrer sei ins Krankenhaus gebracht worden. Der geschätzte Sachschaden liege bei mehreren tausend Euro. Zu dem Unfall werde nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

