Ford-Fahrer überschlägt sich in Oberlausitz: Rettungshelikopter im Einsatz
Kittlitz (Löbau) - Am Freitagvormittag hat sich der Fahrer (57) eines Ford Fiesta in der Oberlausitz mit seinem Auto überschlagen, ist mit Totalschaden auf dem Dach gelandet.
Der Unfall ereignete sich gegen 11.35 Uhr auf der Weißenberger Landstraße in Kittlitz (Löbau). Wie genau es dazu gekommen war, blieb zunächst unklar.
Zeugen alarmierten schließlich die Polizei. Rettungskräfte konnten den 57-Jährigen aus dem Wrack befreien, ein Rettungshelikopter kam schließlich zum Einsatz.
Über die Schwere der Verletzungen des Mannes konnte die Polizeidirektion Görlitz am frühen Freitagnachmittag noch keine genaueren Angaben machen.
Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
Die Weißenberger Straße musste vorübergehend gesperrt werden. Der Sachschaden ist bislang noch nicht beziffert.
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