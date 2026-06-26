Ford-Fahrer überschlägt sich in Oberlausitz: Rettungshelikopter im Einsatz

Kittlitz (Löbau) - Am Freitagvormittag hat sich der Fahrer (57) eines Ford Fiesta in der Oberlausitz mit seinem Auto überschlagen, ist mit Totalschaden auf dem Dach gelandet.

Der Ford Fiesta landete aus bisher ungeklärten Gründen auf dem Dach. © xcitepress

Der Unfall ereignete sich gegen 11.35 Uhr auf der Weißenberger Landstraße in Kittlitz (Löbau). Wie genau es dazu gekommen war, blieb zunächst unklar.

Zeugen alarmierten schließlich die Polizei. Rettungskräfte konnten den 57-Jährigen aus dem Wrack befreien, ein Rettungshelikopter kam schließlich zum Einsatz.

Über die Schwere der Verletzungen des Mannes konnte die Polizeidirektion Görlitz am frühen Freitagnachmittag noch keine genaueren Angaben machen.