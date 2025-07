Karambolage auf Kreuzung in Sachsen: Sechs Verletzte

Drei Fahrzeuge stießen in der Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz zusammen. © xcitepress

An einer Kreuzung in der Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz (bei Zittau) kollidierten am Samstagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, insgesamt drei Fahrzeuge, wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte.

Zunächst übersah eine Opel-Fahrerin (60) beim Überqueren der Kreuzung Jägerwäldchen/Viebig eine vorfahrtsberechtigte Subaru-Fahrerin (73) und raste ihr in den Wagen.

Im Anschluss an diesen Zusammenstoß wurde der Opel gegen einen Hyundai geschleudert, in dem eine 66-jährige Fahrerin samt zweier Beifahrer unterwegs war. Im Opel befand sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls eine Beifahrerin.

Alle sechs Beteiligten wurden infolge des Unfalls verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.