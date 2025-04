Kreuzungs-Crash bei Hoyerswerda: Drei Personen verletzt

Hoyerswerda - Am Montagabend kam es auf der Bundesstraße 97 im Landkreis Bautzen zu einem Verkehrsunfall .

Wie die Polizei auf Anfrage von TAG24 mitteilte, ereignete sich der Crash gegen 18 Uhr in der Nähe von Schwarzkollm.

Eine 24 Jahre alte Audi-Fahrerin war aus Hoyerswerda in Richtung Bernsdorf unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich am Abzweig nach Schwarzkollm beim Abbiegen den Peugeot eines 63-Jährigen übersah. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die junge Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Peugeot-Fahrer sowie seine Beifahrerin (62) erlitten ebenfalls leichte Verletzungen, konnten jedoch vor Ort medizinisch versorgt werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste der Kreuzungsbereich vollständig gesperrt werden.