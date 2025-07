Lastwagen rammt Traktor von Fahrbahn: 100.000 Euro Sachschaden

Alles in Kürze

Für den Traktor-Fahrer (52) endete der Unfall mit leichten Verletzungen im Straßengraben. © xcitepress/Thomas Baier

Gegen 16.24 Uhr fuhr der 55-Jährige mit seinem MAN-Laster auf der Leutersdorf Straße zwischen den Gemeinden Spitzkunnersdorf und Leutersdorf.

Dort setzte er zum Überholen an, um an einem vorausfahrenden Trecker und dessen zwei Anhängern vorbeizuziehen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Im Zuge des Überholvorgangs geriet der Lastwagen nach links von der Fahrbahn ab. Der 55-Jährige lenkte dagegen, schaffte es zurück auf den Asphalt, kam daraufhin ins Schleudern und prallte seitlich gegen den Traktor.

Infolge des Unfalls rauschte der Traktor nach rechts in den Graben und kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der LKW-Lenker blieb unversehrt.

Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie zudem der transportierte Grünschnitt aus den Anhängern des Traktors aufs Feld gefallen ist.