Polo-Lenker missachtet Vorfahrt: Mopedfahrerin (16) verletzt

Bad Muskau (Oberlausitz) - Bei einem Unfall im sächsischen Bad Muskau an der Grenze zu Polen und Brandenburg ist eine 16-Jährige verletzt worden.

Aufgrund eines Vorfahrtfehlers kam es zum Crash zwischen Moped und Auto. © xcitepress/Pascal Gottschling

Wie die Polizei mitteilte, war ein polnischer Fahrer (45) eines VW Polo am Dienstagabend gegen 20.25 Uhr auf der Schmelzstraße unterwegs und wollte nach links auf die Görlitzer Straße abbiegen.

Dabei übersah er jedoch eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte Simson-Fahrerin (16), die in Richtung Weißwasser unterwegs war.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten, woraufhin die Jugendliche leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde.