Radfahrer bei Crash mit VW in Frankenberg schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz!

Frankenberg - Schrecklicher Unfall am Dienstagnachmittag auf dem Dittersbacher Weg in Dittersbach, einem Ortsteil von Frankenberg (Mittelsachsen): Gegen 15 Uhr kam es nach ersten Informationen an der Kreuzung nach Sachsenburg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem VW.