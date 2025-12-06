Schwerer Unfall im Erzgebirge: Fahrer bei Crash verletzt, Ampel außer Betrieb

Aue-Bad Schlema - Nach einem Unfall in Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) musste am Samstagvormittag die B101 zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Die Ampel war so stark beschädigt, dass sie entfernt wurde. © Niko Mutschmann

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, war ein VW-Fahrer gegen 8.15 Uhr auf der Schwarzenberger Straße (B101) in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.

Dort krachte der VW gegen eine Ampel, eine Straßenlaterne sowie gegen ein Verkehrsschild.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Aufprall war so heftig, dass sich zahlreiche Fahrzeugteile und Trümmer über eine Strecke von rund 30 Metern verteilten.

Die Ampel und die Laterne wurden so stark beschädigt, dass beide Anlagen stromlos geschaltet und entfernt werden mussten. Für die sichere Demontage kam die Drehleiter der Feuerwehr zum Einsatz.

In der Zeit musste die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.