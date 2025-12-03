Erzgebirge: Enkelin übernimmt Maschinenbau-Traditionsbetrieb

Neuhausen - Walfried Winterling (100) machte sich vor 60 Jahren mit einer kleinen Werkstatt als Maschinenbauer in der kleinen Erzgebirgsgemeinde Neudorf selbstständig. Sein Sohn Rolf (67) modernisierte und erweiterte die Produktion. Jetzt übernimmt die jüngste Tochter der Familie den Traditionsbetrieb.

Helene Winterling (30) übernimmt die Geschäftsführung von Vater Rolf (67). Das macht auch Firmengründer Opa Walfried (100) stolz. © Uwe Meinhold

Einige der 14 Mitarbeiter kennen ihre neue Chefin Helene Winterling (30), seit sie ein kleines Kind war. "Ich bin mit und in dem Betrieb aufgewachsen, habe als Schülerin beim Entgraten oder Verpacken von Teilen geholfen", erzählt die junge Unternehmerin.

"Als ich 15 war, habe ich meine Mutter für drei Wochen im Büro vertreten und Rechnungen überwiesen. Ab da konnte ich mir vorstellen, die Firma eines Tages zu übernehmen."

Nach sechs Jahren mit Fachabitur und einem Betriebswirtschaftsstudium im fernen Dresden kehrte die junge Frau in ihren Heimatort zurück - und stellte sich an die Drehmaschine, um Zerspanungsmechanikerin zu lernen.

"Es war mir wichtig, von der Pike auf Bescheid zu wissen - gerade in so einer Männerdomäne."