Tödlicher Unfall in Lauta: Opel kracht gegen Hauswand, Bewohner evakuiert

Lauta - Ein Opel ist in der Nacht zu Sonntag in Lauta (Landkreis Bautzen ) gegen eine Hauswand gekracht. Der 49-jährige Fahrer überlebte den Unfall nicht.

Ein Opel ist in der Nacht zum Sonntag gegen eine Hauswand in Lauta gekracht. Der Fahrer überlebte nicht. © xcitepress/Vivian Opitz

Wie die Görlitzer Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 3.30 Uhr zwischen der Berliner Straße und der Mittelstraße.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 49-Jährige aus Richtung Lauta-Dorf, als er an einer links abknickenden Hauptstraße aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus in ein Grundstück fuhr. Der Opel prallte demnach in die Wand eines Wohnhauses.

Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Hubschrauber wurden sofort zu der Unfallstelle alarmiert. Für den Fahrer kam dennoch jede Hilfe zu spät, er erlag seinen Verletzungen noch vor Ort.

Einsatzkräfte konnten seinen 50 Jahre alten Beifahrer aus dem Wrack retten. Der Hubschrauber brachte ihn schwer verletzt ins Krankenhaus.