Rathen hält zusammen: Benefizkonzert soll Unwetter-Opfern helfen

Oberrathen (Sächsische Schweiz) - Nach dem verheerenden Unwetter am Freitag in Rathen soll am 4. September ein Benefizkonzert in der "Elbarena Oberrathen" zugunsten Betroffener steigen.

Fotos zeigen, wie schwer das Unwetter gewütet haben muss. © Sebastian Kahnert/dpa

Die Spenden- und Hilfsbereitschaft nach der Unwettertragödie in Rathen reißt nicht ab. Neben laufenden GoFundMe-Spendenaktion für die Betroffenen soll nun auch ein Benefizkonzert weitere Hilfe ermöglichen.

Wie Initiator Helge Schönlebe auf TAG24-Anfrage mitteilt, treten am 4. September um 19 Uhr in der Elbarena Oberrathen mehrere Künstler für einen guten Zweck auf.

Dabei sind Björn Martins mit Band, das Duo Zwei wie Eins, Sophie Venus sowie sechs Wettbewerbsteilnehmer von "Die Stimme Mitteldeutschlands".

Das Besondere: Alle Künstler verzichten auf ihre Gage, zudem unterstützen zahlreiche Partner die Veranstaltung kostenlos.

Dadurch kommen 100 Prozent der Spendenerlöse ohne Abzüge direkt den Betroffenen der Unwetterkatastrophe zugute.