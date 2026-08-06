Rathen hält zusammen: Benefizkonzert soll Unwetter-Opfern helfen
Oberrathen (Sächsische Schweiz) - Nach dem verheerenden Unwetter am Freitag in Rathen soll am 4. September ein Benefizkonzert in der "Elbarena Oberrathen" zugunsten Betroffener steigen.
Die Spenden- und Hilfsbereitschaft nach der Unwettertragödie in Rathen reißt nicht ab. Neben laufenden GoFundMe-Spendenaktion für die Betroffenen soll nun auch ein Benefizkonzert weitere Hilfe ermöglichen.
Wie Initiator Helge Schönlebe auf TAG24-Anfrage mitteilt, treten am 4. September um 19 Uhr in der Elbarena Oberrathen mehrere Künstler für einen guten Zweck auf.
Dabei sind Björn Martins mit Band, das Duo Zwei wie Eins, Sophie Venus sowie sechs Wettbewerbsteilnehmer von "Die Stimme Mitteldeutschlands".
Das Besondere: Alle Künstler verzichten auf ihre Gage, zudem unterstützen zahlreiche Partner die Veranstaltung kostenlos.
Dadurch kommen 100 Prozent der Spendenerlöse ohne Abzüge direkt den Betroffenen der Unwetterkatastrophe zugute.
Der Eintritt erfolgt gegen eine Spende von mindestens zehn Euro. Der gesamte Erlös wird anschließend an den Bürgermeister von Rathen übergeben.
"Für Speisen und Getränke sorgt ein lokaler Gastronom", so Schönlebe.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/shevarevalex, Sebastian Kahnert/dpa