Toyota kracht gegen Mauer, Fahrer verletzt

Alles in Kürze

Der Toyota wurde stark beschädigt. © Niko Mutschmann

Die Einsatzkräfte wurden am Freitag gegen 15.45 Uhr in die Schwarzenberger Straße in Grünhain gerufen.

Dort kam ein Toyota-Fahrer in Höhe der Grundschule aus bisher noch ungeklärten Gründen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort krachte das Auto gegen eine Mauer einer Toreinfahrt, die daraufhin zusammenfiel.

Zum Glück fand in der Schule zu dem Zeitpunkt ein Blutspendetermin statt. So waren schnell mehrere Ersthelfer, darunter Einsatzkräfte des DRK, eine Ärztin sowie der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes, der zufällig vorbeikam, vor Ort und gewährleisteten die Erstversorgung des verletzten Fahrers.

Schließlich übernahm der Rettungsdienst den Verletzten und brachte ihn ins Krankenhaus.