Sogar Promis tragen ihre Mode: Diese Designerin bringt Haute Couture nach Zwickau

Zwickau - Sie hat Paris gesehen, in Baden-Württemberg Abendroben entworfen, eine Insolvenz überstanden - und ist zurückgekommen: in ihre Heimat nach Zwickau . Sara Linke (33) ist die wohl bekannteste Modedesignerin der Stadt und die einzige, die diesen Titel auch wirklich verdient.

Sara Linke (33) hat ihr Studio "1912" in der Zwickauer Peter- Breuer-Straße. © Uwe Meinhold

"Ich wollte das schon als kleines Mädchen. Ich hab mich ständig verkleidet, Stoffe drapiert, Barbies umgestylt. Das war einfach immer meins", erinnert sich die junge Frau mit den langen braunen Haaren, die ein Studio in der Zwickauer Peter-Breuer-Straße mitten in der Stadt hat.

Nach dem Modestudium in Schneeberg und einem knallharten Paris-Praktikum sammelte sie Erfahrung in der Industrie. Bis sie 2020 die Chance bekam, einen Textilbetrieb in Hohenstein-Ernstthal zu übernehmen: "Das war Corona-Zeit. Schlechter konnte das Timing nicht sein. Aber ich wollte zurück in die Heimat. Hier fehlte Perspektive für Modedesigner. Also hab ich sie geschaffen."

Mit ihrer Marke "Sara Linke" kreiert sie extravagante, tragbare Mode - gern bunt, auffällig, bequem. Ihre Key-Pieces wie bunte "Comfy-Pyjamas" lagen früh im Trend, lange bevor Zwickauer auch damit durch die Innenstadt liefen.

Produziert wird mit zuverlässigen Partnern in Polen, Spezialteile näht sie selbst. "Meine Mode ist alterslos. Wer sich extravagant kleiden will, ist bei mir richtig."