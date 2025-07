Überholmanöver geht schief: 21-Jährige stirbt bei Unfall in Ostsachsen

Das Wrack des Seat Cupra wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Die 21-Jährige war nach Angaben der Polizei am Freitag um 9.20 Uhr im Landkreis Görlitz mit ihrem Seat Cupra in Richtung Görlitz unterwegs. In einer Rechtskurve setzte sie zu einem Überholmanöver an.

Beim Einscheren verlor die junge Frau offenbar die Kontrolle über ihr Auto und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der Fahrer (46) des Lastwagens kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Seat-Fahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen werden. Dort starb sie später an ihren Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.