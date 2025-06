Unglück in Sachsen: Kutsche kippt um, elf Verletzte

Reinsdorf - Schweres Unglück in Reinsdorf (Landkreis Zwickau ): Am Samstagnachmittag kippte eine Kutsche um. Elf Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

Schnell rückten Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr an. Die teils schwer verletzten Personen wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. © NEWS5 / Stephan Fricke

Wie ein Sprecher des Rettungsdienstes mitteilt, wurde die Versorgung der Verletzten durch die aktuelle Hitze erschwert. Die Patienten mussten zunächst in den Schatten gebracht werden, um einen möglichen Sonnenstich zu vermeiden.

Wie genau es zum Unfall kommen konnte, ist derzeit nicht bekannt. Auch die genaue Anzahl der schwer verletzten Personen steht noch nicht fest.

Bürgermeister Steffen Ludwig (67, parteilos) traf am Samstagnachmittag am Unglücksort ein. Er dankte den Einsatzkräften für ihr schnelles Handeln. "Man ist erstmal perplex, dass so etwas passieren kann", so der Bürgermeister.

Erstmeldung: 28. Juni, 17.07 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.30 Uhr