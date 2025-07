Erzgebirge: Brutaler Zaunlatten-Schläger soll Serieneinbrecher sein

Schwarzenberg - Es waren brutale Szenen in Schwarzenberg ( Erzgebirge ): Mitte Juli verprügelte eine Mann (33) einen 27-Jährigen mit einer Zaunlatte . Der Aggro-Schläger landete im Knast. Jetzt stellte sich heraus: Der Zaunlatten-Schläger ist wohl auch ein knallharter Serieneinbrecher!

Alles in Kürze

Mit dieser Zaunlatte hatte der Aggro-Mann (33) Mitte Juli auf einen 27-Jährigen eingeschlagen. Die Beamten nahmen den Schläger fest. © Niko Mutschmann

Mitte Juli nahmen die Beamten den 33-Jährigen vorläufig fest. Er hatte sich mit einer Zaunlatte bewaffnet, an der ein Nagel und eine Schraube herausragten und damit auf einen jüngeren Mann (27) eingeschlagen. Der 27-Jährige wurde am Kopf verletzt, kam in ein Krankenhaus.

Anschließend rückte die Polizei und an und brachte den Angreifer unter Kontrolle. Bei seiner Festnahme fielen den Beamten direkt die nigelnagelneuen Schuhe des Schlägers auf.

Ermittlungen ergaben, dass die Sportschuhe wenige Tage zuvor bei einem Einbruch in ein Geschäft in der Bahnhofstraße gestohlen wurden. Auch Bargeld wurde gestohlen. Schaden: rund 1700 Euro.

Doch damit nicht genug: Die Polizei wirft dem 33-jährigen Deutschen weitere Straftaten vor. So soll der Aggro-Mann für eine regelrechte Einbruchsserie verantwortlich sein.

"Sieben Einbruchsdelikte zwischen März und Mai mit einem Gesamtschaden von mindestens 12.000 Euro werden dem 33-Jährigen zugeordnet", heißt es dazu von der Polizei.