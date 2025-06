Vorfahrt missachtet: Kleinbus und Ford kollidieren - Sechs Verletzte, darunter Kinder

Burkau - Am Montagnachmittag hat es auf der B98 in Burkau zwischen zwei Fahrzeugen ordentlich gekracht. Die Polizei sucht Zeugen .

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. © RocciPix

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mitteilte, war ein 73-Jähriger am Montag gegen 12.40 Uhr mit seinem Reisebus Iveco auf der Autobahnabfahrt Burkau von der A4 kommend unterwegs und wollte nach links auf die B98 in Richtung Rammenau abbiegen.

Dabei missachtete der Fahrer offenbar die Vorfahrt des von links aus Richtung Rammenau fahrenden Ford-Fahrers (56).

Die beiden Fahrzeuge krachten zusammen.

Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam anschließend in ein Krankenhaus. Fünf Kinder aus dem Kleinbus erlitten leichte Verletzungen.