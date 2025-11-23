Zugunfall in Sachsen: Tschechische Bahn entgleist!

In Johanngeorgenstadt entgleiste am Samstag ein Zug. Die Bahn krachte dabei gegen Schotter, Erde und kleinere Bäume. Verletzt wurde niemand.

Von Julian Winkler

Johanngeorgenstadt - Zugunfall in Johanngeorgenstadt (Erzgebirge) am Samstagmorgen: Eine Bahn aus Tschechien fuhr auf ein Abstellgleis, landete in Schotter und Geröll und entgleiste dabei.

Aufs falsche Gleis abgebogen: Ein tschechischer Zug krachte am Samstagmorgen in Johanngeorgenstadt gegen Erde, Schotter und Bäume. © Niko Mutschmann Der Unfall geschah kurz vor dem Bahnhof Johanngeorgenstadt. Ein Zug aus Tschechien überfuhr nach ersten Informationen ein Haltesignal, wurde anschließend auf ein Abstellgleis geleitet und krachte dort schlussendlich gegen Schotter, Erde und gegen einige kleine Bäume.



Während des Unfalls befanden sich zwei Fahrgäste und der Lokführer an Bord. Alle blieben glücklicherweise unverletzt.





Eine Diesellok versuchte, den tonnenschweren Zug zurück aufs Gleis zu ziehen. © Niko Mutschmann