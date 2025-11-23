Zugunfall in Sachsen: Tschechische Bahn entgleist!
Johanngeorgenstadt - Zugunfall in Johanngeorgenstadt (Erzgebirge) am Samstagmorgen: Eine Bahn aus Tschechien fuhr auf ein Abstellgleis, landete in Schotter und Geröll und entgleiste dabei.
Der Unfall geschah kurz vor dem Bahnhof Johanngeorgenstadt. Ein Zug aus Tschechien überfuhr nach ersten Informationen ein Haltesignal, wurde anschließend auf ein Abstellgleis geleitet und krachte dort schlussendlich gegen Schotter, Erde und gegen einige kleine Bäume.
Während des Unfalls befanden sich zwei Fahrgäste und der Lokführer an Bord. Alle blieben glücklicherweise unverletzt.
Die Bergung des tonnenschweren Zuges gestaltete sich allerdings schwierig. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Bahn wieder auf die Schiene zu ziehen. Am Sonntagnachmittag, 15.45 Uhr, stand der Zug wieder auf der Schiene.
Erstmeldung: 23. November, 15.03 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.43 Uhr
Titelfoto: Niko Mutschmann