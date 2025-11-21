Heftiger Zusammenstoß im Landkreis Leipzig: Mindestens eine Person verletzt

Trebsen/Neichen - Am Freitagnachmittag krachte es zwischen Trebsen und Neichen zwischen zwei Fahrzeugen. Die Straße musste voll gesperrt werden.

Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt. © Sören Müller/Medienportal Grimma

Die beiden Autos kollidierten an der Kreuzung zwischen der Staatsstraße S11 und der S47.

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass es um kurz vor 16 Uhr zu dem Zusammenstoß kam und die Einsatzkräfte alarmiert wurden.

Die Unfallursache ist noch nicht abschließend erklärt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es vorher eine Vorfahrtsverletzung gegeben haben.

Es soll Verletzte geben und mindestens eine Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen waren noch nicht bekannt.