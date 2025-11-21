Heftiger Zusammenstoß im Landkreis Leipzig: Mindestens eine Person verletzt
Trebsen/Neichen - Am Freitagnachmittag krachte es zwischen Trebsen und Neichen zwischen zwei Fahrzeugen. Die Straße musste voll gesperrt werden.
Die beiden Autos kollidierten an der Kreuzung zwischen der Staatsstraße S11 und der S47.
Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass es um kurz vor 16 Uhr zu dem Zusammenstoß kam und die Einsatzkräfte alarmiert wurden.
Die Unfallursache ist noch nicht abschließend erklärt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es vorher eine Vorfahrtsverletzung gegeben haben.
Es soll Verletzte geben und mindestens eine Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen waren noch nicht bekannt.
Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsmittel. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr einsatzbereit.
Die S11 musste in beide Richtungen gesperrt werden. Die S47 war in Richtung Trebsen ab der Kreuzung befahrbar. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt.
Titelfoto: Sören Müller/Medienportal Grimma