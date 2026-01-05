Unser Ticket nach oben: Wann Sachsen einen eigenen Satelliten ins All schießen will

Dresden - Sachsen plant eine eigene Satellitenmission. "Saxon-1" soll hiesigen Unternehmen und Forschungseinrichtungen den Weg in All ebnen.

Persönlich wird er den Satelliten wohl kaum nach oben bringen. Doch ansonsten hat Sachsens MP Michael Kretschmer (50) "hohe" Ziele. © Bildmontage: 123RF/diska03, 123RF/cherezoff, Thomas Türpe

"Insbesondere für den Mittelstand eröffnet ein eigenes 'Ticket ins All' neue Möglichkeiten zur Erprobung, Demonstration und Skalierung innovativer Technologien", erklärt Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD). Das Vorhaben könne sich zu einem "technologischen Leuchtturm" entwickeln.

Der Bund plant immense Investitionen in die Raumfahrt. Allein das Verteidigungsministerium will bis 2030 bis zu 35 Milliarden Euro für Raumfahrt und Weltraumsicherheit ausgeben.

Das Wirtschaftsministerium schätzt den globalen Markt für weltraumgestützte Anwendungen bis 2040 auf rund 1,25 Billionen Euro. Panter: "Wenn wir ein Stück vom Kuchen abbekommen wollen, müssen wir beweisen, was wir können."

Die sächsische Satellitenmission soll die echte Anwendung von Technik aus Sachsen demonstrieren, erläutert Andreas Knopp, der an der Universität der Bundeswehr in München lehrt.

Der Professor: "Wir brauchen dazu fünf Millionen Euro vom Land, damit wir noch einmal dieselbe Summe beim Bund hebeln können."