Club-Besucher attackiert und Nazi-Parole gerufen: Anklage gegen 24-Jährigen

Dresden/Glashütte - Bei der Feier eines Jugendclubs von Glashütte (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ereignete sich im vergangenen Jahr ein heftiger Angriff. Nun hat die Dresdner Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 24-Jährigen erhoben.

Die Dresdner Staatsanwaltschaft will einen 24-Jährigen vor Gericht bringen. (Archivbild) © Benedict Bartsch/xcitepress/Benedict Bartsch/dpa

Der junge Mann wird beschuldigt, am 16. März gegen 1 Uhr einer Besucherin (18) seinen Kopf ins Gesicht gestoßen zu haben, wodurch diese unter anderem Schmerzen im Gesicht erlitt und kurzzeitig bewusstlos war, erklärte die Justizbehörde.

Ein weiterer Besucher (17), der den Partygänger ermahnte, soll von ihm einen Faustschlag ins Gesicht bekommen haben.

Laut Staatsanwaltschaft wird dem Angreifer auch das mehrfache Rufen einer verbotenen NSDAP-Parole zur Last gelegt.

"Bei den vorgeworfenen Taten stand der Beschuldigte unter dem Einfluss von Alkohol", heißt es. Der Deutsche sei geringfügig vorbestraft und bestreite die Anschuldigungen.