Upsi: A4-Raser fordert ausgerechnet Polizisten in Zivil zum Straßenrennen auf

Görlitz - Ein Autofahrer (38) hatte die Blicke aus dem Wagen neben ihm offenbar fehlinterpretiert und auf der A4 ausgerechnet zwei Polizisten in einem zivilen Wagen zum Straßenrennen aufgefordert.

Im A4-Tunnel Königshainer Berge hat ein Audi-Fahrer (38) unbewusst zwei Polizeibeamte zum Straßenrennen aufgefordert. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Der 38-Jährige fuhr mit seinem Audi S8 am Samstagabend, gegen 17.35 Uhr, durch den Tunnel Königshainer Berge, als die zwei Polizeibeamten in ihrem unauffälligen Wagen langsam an ihm vorbeifuhren.

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte, fuhren die Polizisten deshalb langsam, um die Fahrzeuginsassen im Audi sehen zu können. Den kurzen Blickkontakt interpretierte der Audi-Fahrer jedoch völlig falsch.

Während er zunächst die erlaubten 80 Kilometer pro Stunde auf dem Tacho hatte, dachte er offenbar, dass nun sein "Fast & Furious"-Moment gekommen sei.

Ohne zu wissen, wer da im Nebenfahrzeug sitzt, gab er den zwei Polizisten ein kurzes Handzeichen, drückte aufs Gas und zog rechts am Undercover-Streifenwagen vorbei.

"Nach kurzer Beschleunigung bremste der Fahrer wieder stark ab, ließ sich zurückfallen und forderte die, offensichtlich nicht erkannten, Beamten zu einem Rennen auf. Diese reagierten jedoch nicht darauf", teilte die Polizei mit.

Erst als der "A4-Toretto" am Ende des Tunnels einen weiteren Versuch unternahm, ein Straßenrennen anzuzetteln, gaben sich die Polizisten zu erkennen und schalteten ihr Sondersignal ein.