Ein Wintermärchen für den Sommer: Das kostet neue Aschenbrödel-App

Moritzburg - Diese App holt das Kult-Wintermärchen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" in den Sommer! Ab sofort können Fans des Märchenklassikers rund um Schloss Moritzburg die originalen Drehorte mit einer Mischung aus Geocaching und Filmmagie erleben und sogar Prinz Pavel Trávníček (75) treffen. Möglich macht's die App "Sechs Haselnüsse für Aschenbrödel".

Schloss Moritzburg gehört zu den attraktivsten Schlössern Sachsens - auch wegen des Märchenfilms "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". © Eric Münch

Der Name spielt auf die Anzahl der Requisiten (etwa Armbrust, Ballkleid, Schuh) an, die aufgespürt werden müssen. Entwickelt wurde die App von der 2021 gegründeten Firma Set Jetting.

"Es ist bereits unsere elfte Erlebnis-App", so Geschäftsführer Frank Rößler (48), dessen Töchter Valentina (14) und Emilia (18) jede App als Erste testen dürfen.

Produziert hat das Unternehmen auch eine App für Schloss Wernigerode, wo Szenen für "Die Schule der magischen Tiere" gedreht wurden. "Innerhalb eines Jahres hatten wir 15.000 Downloads", so Rößler.

Ähnliche Erfolgszahlen soll die Aschenbrödel-App einspielen, was angesichts der Fangemeinde kein Problem sein sollte. Sie kann bei Google Play oder im App Store gratis geladen werden.