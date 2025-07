Urlaub in der DDR - Könnt Ihr alle zehn Fragen beantworten?

Erinnert Ihr Euch noch, wie das damals war? Von FKK bis Kofferradio: Testet Euer Wissen rund um Urlaub in der DDR.

Von Antje Ullrich

Sachsen - Mal eben mit dem Flieger nach Mallorca, mit dem Kreuzfahrtschiff in die Karibik oder dem Wohnmobil quer durch Europa: Von der heutigen Reisefreiheit konnten die Bürger der DDR nur träumen. Wer Glück hatte, bekam immerhin einen der begehrten Ferienheim- oder Campingplätze. Doch Not machte erfinderisch - auch in Sachen Urlaub. Erinnert Ihr Euch noch, wie das damals war? Von FKK bis Kofferradio: Testet Euer Wissen rund um Urlaub in der DDR.

1. Urlaube in Ferienheimen waren in der DDR beliebt. Denn sie waren für Familien erschwinglich. Doch die Plätze waren rar und wurden über Ferienschecks durch die Betriebe vergeben. Welche Vereinigung organisierte den DDR-Feriendienst? B - FDP J - FDJ S - FDGB 2. Wer keine Lust auf durchgeplanten Urlaub in den Ferienheimen hatte oder eben keinen Platz ergattern konnte, versuchte sein Glück auf den Campingplätzen der Republik. Oft waren die DDR-Urlauber dabei mit einem sogenannten "Klappfix" unterwegs. Was war das? A - ein Wohnzelt-Anhänger C - ein Klapptisch E - ein Multifunktionswerkzeug

DDR-Bürger gingen auch mal campen, wenn alle Plätze bei den Ferienheimen weg waren. © Jan Woitas dpa/lsn

3. Aus Mangel an Übernachtungsmöglichkeiten entwickelte Gerhard Müller 1979 ein Autodachzelt, das spätestens durch den Film "Go Trabi Go" auch außerhalb der DDR Berühmtheit erlangte. Praktisch: Zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit durfte das Autozelt quasi überall aufgebaut werden. Wo wurde es bis zur Wende produziert? H - Hoyerswerda T - Dresden C - Limbach-Oberfrohna

Ein DDR-Klassiker: der Film "Go Trabi Go". © imago images/United Archives

4. Kult wurde auch der DDR-Wohnwagen Würdig 301, von dem bis 1990 etwa 1900 Stück hergestellt wurden. Wie nannte ihn der Volksmund? K - Muskauer Kartoffel H - Dübener Ei L - Annaberger Rübe

Ein Trabant P50 mit Wohnwagen Würdig 301. © IMAGO/Wolfram Weber

5. Kilometerlanger Sandstrand, Campen direkt in den Dünen am Strand und eine "Partymeile" waren die Markenzeichen von Prerow (Darß), dem "Mallorca der DDR". Dicht an dicht drängten sich hier die Urlauber auf dem Campingplatz - bis zu 10.000 in der Spitze. Wofür war Prerow außerdem bekannt? S - FKK I - Meisterschaft im Sandburgen bauen T - Brutgebiet seltener Vögel

Das Meer war die perfekte Abkühlung. © imago images/C3 Pictures

6. Nur zwischen Mai und September konnten Urlauber an der Ostsee einen Radiosender empfangen, der wegen seiner Wetterberichte und Grußsendungen beliebt war. Wie hieß dieser? R - Radio Urlaub M - DDR 3 E - Ferienwelle

Ein Kofferradio von 1960. © imago/imagebroker

7. Apropos Radio: Wie hieß das typische Kofferradio der DDR-Urlauber? P - Sonne N - Stern O - Mond 8. FKK war Kult in der DDR. 1982 erschien im Tourist Verlag Leipzig/Berlin das Buch "Baden ohne". Was für eine Art von Büchlein war der Bestseller der DDR? M - ein Regelwerk A - ein Akt-Fotoband R - ein Reiseführer

Hier wird Freizügigkeit groß geschrieben. © imago/imagebroker

9. Legendär ist die MDR-Sendung "Außenseiter Spitzenreiter", in der sich Reporter Hans-Joachim Wolle im Jahr 1976 nackt und nur mit einem Tonband "bekleidet" unter die FKK'ler mischte, um eine Umfrage zu starten. Wonach fragte er? I - "Welche Eissorte essen Sie am liebsten?" U - "Haben Sie schon Weihnachtsgeschenke gekauft?" E - "Was für ein Auto fahren Sie?"

Einfach mal die Sonne am Strand genießen. © imago/Harald Lange

10. 1985 erwarb die DDR das Kreuzfahrtschiff MS Astor, um es unter eigener Flagge in See stechen zu lassen. In den Genuss einer Kreuzfahrt kamen aber nur besonders vertrauenswürdige DDR-Bürger oder verdienstvolle Arbeiter. Unter welchem Namen fuhr das Schiff bis zur Wende? H - Arkona R - Rostock N - Wismar

Das gibt es zu gewinnen ...