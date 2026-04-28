Vier sächsische Unternehmen, 4000 Bäume: Buchen und Tannen gegen den Borkenkäfer

Bad Gottleuba - Vier sächsische Unternehmen - 4000 Bäume: In Kooperation mit dem Landesverein Sächsischer Heimatschutz pflanzten gestern die Dresdner Firmen Elaskon, DT Abbruch- und Tiefbau, Lebensmitteltechnik und Industriemontage Schachinger sowie die Firma SCR aus Glaubitz mit ihren Mitarbeitern 2500 junge Rotbuchen und 1500 Weißtannen im Waldgebiet Haselberg bei Oelsen nahe Bad Gottleuba.

Karl Schwald (67, l.) und Thomas Westphalen (68) packen beim Pflanzen der Bäumchen selbst mit an. © Foto Koch

Initiator der 10.000 Euro teuren Aktion ist Elaskon-Chef Karl Schwald (67). Als passionierter Jäger kennt er die Herausforderungen im Umbau von reinen Fichtenwäldern zu Mischwald.

"Das Waldgebiet bei Oelsen hat durch Borkenkäfer und die Klimaveränderung Schaden genommen", so Schwald.

"Der natürliche Aufwuchs junger Bäume hat es schwer." 2025 wurden bereits 3000 Weißtannen gepflanzt.