Natürlicher Feind des Wolfs: Leben bald Braunbären in Sachsens Wäldern?

Dresden - Wenn der Mensch den Wolf nicht bejagen darf, kann oder soll - dann könnte den Job doch einer seiner natürlichen Feinde übernehmen. Nach einer herrlich skurrilen Abgeordneten-Anfrage hat sich Sachsens Landwirtschaftsministerium mit der Ansiedlung von Braunbären, Grizzlys und Tigern im Freistaat befasst.

Zwei Braunbären tollen in einem Nationalpark in Alaska herum - sie gelten als natürliche Feinde des Wolfs. In Sachsen werden sie dennoch nicht ausgewildert. © imago/Aurora Photos

Mit etwas Humor hat der parteilose Landtagsabgeordnete Matthias Berger (58) versucht, die verbissen geführte Debatte um den Wolf aufzulockern.

Pünktlich zum 1. April fragte der Ex-OB von Grimma bei der Staatsregierung an, ob man denn angesichts der Aufnahme des Raubtiers in das Bundesjagdgesetz nicht auch auf ein ökologisches Wolfsmanagement setzen sollte.

Und wollte von Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (54, CDU) wissen, inwieweit die Staatsregierung plane, die natürliche Regulation des Wolfsbestandes durch die Förderung seines natürlichen Feindes, des Braunbären, "als Teil einer langfristigen Naturschutz- und Jagdstrategie" zu etablieren.

Zudem erfragte Berger, welche Gebiete sich für die Bären-Ansiedlung in Sachsen eignen würden.