Vogelstimmen-App aus Sachsen zwitschert Euch rund 9000 Arten ins Ohr

Chemnitz - Vogelstimmen erkennen, ganz ohne Internet: Das ermöglicht die neue App "BirdNET Live", die von der Universität Würzburg, der Technischen Universität Chemnitz und dem Nationalpark Bayerischer Wald entwickelt wurde. Im Unterschied zur Vorgänger-App "BirdNET" läuft die künstliche Intelligenz direkt auf dem Smartphone und bestimmt Tierstimmen auch ohne Mobilfunkempfang.

Fast 9000 Vogelstimmen kann die App erkennen. © Kristin Schmidt

Die App erkennt derzeit 8927 der weltweit rund 11.000 bekannten Vogelarten. Hinzu kommen 268 Säugetiere, 254 Insekten und 340 Amphibien, insgesamt fast 10.000 Tierarten.

"So viele wie keine andere App", sagt der leitende Entwickler Stefan Kahl (41) von der TU Chemnitz. Die beste vergleichbare Offline-App erkenne lediglich rund 2300 Arten.

Auch die Treffergenauigkeit sei deutlich gestiegen. "Die Zuverlässigkeit ist 20 bis 30 Prozent höher als bei der Vorgänger-App. Außerdem ist sie sehr robust gegenüber Störgeräuschen", sagt Kahl.

Rund zwei Jahre arbeitete das Team an der Entwicklung. Der entscheidende Fortschritt: Die KI-Modelle wurden so stark optimiert und verkleinert, dass sie vollständig auf dem Smartphone laufen.

"Auf den ersten Blick wirkt das wie eine kleine Weiterentwicklung. Dahinter steckt jedoch ein enormer technologischer Fortschritt", so Kahl.