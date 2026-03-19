Fußgängerin nach Unfall im Vogtland gestorben, Polizei ermittelt gegen Autofahrerin

Eine Fußgängerin wurde bei einem Unfall Anfang März in Plauen (Vogtland) schwer verletzt. Nun starb sie im Krankenhaus.

Von Julian Winkler

Plauen - Ein Unfall in Plauen (Vogtland) nimmt ein tragisches Ende: Anfang März wurde eine Fußgängerin (87) von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Nun starb die Frau im Krankenhaus.

Mehrere Tage nach einem schweren Unfall in Plauen (Vogtland) verstarb eine Frau (87) im Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Der Unfall geschah am 5. März. Gegen 13.45 Uhr überquerte die Rentnerin die Martin-Luther-Straße. Dabei wurde sie von einem Auto (Fahrerin: 62) erfasst.



Die verletzte Fußgängerin kam umgehend in ein Krankenhaus. "Dort verstarb sie am Freitag vergangener Woche", teilt die Polizei nun mit.