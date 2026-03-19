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Fußgängerin nach Unfall im Vogtland gestorben, Polizei ermittelt gegen Autofahrerin
Plauen - Ein Unfall in Plauen (Vogtland) nimmt ein tragisches Ende: Anfang März wurde eine Fußgängerin (87) von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Nun starb die Frau im Krankenhaus.
Der Unfall geschah am 5. März. Gegen 13.45 Uhr überquerte die Rentnerin die Martin-Luther-Straße. Dabei wurde sie von einem Auto (Fahrerin: 62) erfasst.
Die verletzte Fußgängerin kam umgehend in ein Krankenhaus. "Dort verstarb sie am Freitag vergangener Woche", teilt die Polizei nun mit.
Für die Fahrerin hat der schreckliche Unfall auch ein juristisches Nachspiel: Gegen die 62-Jährige ermitteln die Beamten wegen fahrlässiger Tötung.
Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher