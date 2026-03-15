Größte private Sammlung Deutschlands: Beim Singenden Gastwirt ticken jetzt über 600 Uhren

Oelsnitz/Vogtland - Bei Silvio Kuhnert (56) tickt es jetzt gewaltig. Aber nicht, dass der singende Gastwirt aus Taltitz im Vogtland einen Spleen hat. Vielmehr hat er das Erlebnisrestaurant in seinem Eventhotel mit einer Uhrensammlung komplettiert.

Silvio Kuhnert (56) ist vielen bekannt als der "Singende Gastwirt aus dem Vogtland". © Andreas Wetzel

"Uns wurde von der Witwe des verstorbenen Hobbyuhrmachers und Uhrensammlers Heinz Lukes aus Meerane dessen Nachlass überlassen", erzählt Kuhnert. "Dabei handelt es sich um eine der größten privaten Uhrensammlungen Deutschlands mit mehr als 600 Uhren, mit den wahrscheinlich kleinsten Pendeluhren und der kleinsten Kuckucksuhr der Welt. Die hatte Lukes jeweils in etwa 120 Arbeitsstunden selbst hergestellt."

Gerade einmal 15 x 17 Millimeter misst das kleinste Exemplar einer Pendeluhr. Zum Nachlass gehören aber auch Taschenuhren, Wecker, Kuckucksuhren, Schul- und Bahnhofsuhren, nicht zu vergessen die etwa zwei Meter große Westminster Standuhr aus den 1930er-Jahren.

Ein Teil dieser Exponate wurde nun an Wänden, in Schauvitrinen und im Gang des Hotels liebevoll dekoriert, zudem gibt ein Blick in eine historische Schauwerkstatt einen Einblick in das Uhrmacherhandwerk.