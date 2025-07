Nächster Schicksalsschlag: Stefanie Hertel trauert um ihre Schwägerin

Oelsnitz - Es hört nicht auf mit dem Schmerz! Nach dem Tod ihrer Eltern trifft Stefanie Hertel (45) nun der nächste brutale Schicksalsschlag. Ihre Schwägerin Ines Hertel ist mit nur 51 Jahren an Krebs verstorben.

Alles in Kürze

Schlagerstar Stefanie Hertel (45) kämpft mit ihrer Trauer. © IMAGO/Harald Deubert

Ines war mit Stefanies Bruder Andreas verheiratet und arbeitete mit Leib und Seele im Kinderheim "Tannenmühle" in Erbach (Vogtland).

Für viele Kinder dort war sie ein Fels in der Brandung. Die AWO Südsachsen, Träger des Heims, schrieb in einem Nachruf: "Ein ganz besonderer Mensch, den wir sehr vermissen und stets in guter Erinnerung bewahren werden."

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt. Statt Blumen bat man um Spenden für das Kinderheim, das ihr so viel bedeutete.