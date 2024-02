Sachsens beliebteste Schlagersängerin wird zur Kräuterfee

Der Kräutertee der gebürtigen Oelsnitzerin wird im Buch beschrieben. © Gräfe und Unzer/Kerstin Joensson/PR

Vergangenen Freitag veröffentlichte die gebürtige Oelsnitzerin ihr Sachbuch "Die Wunderwelt der Kräuter" (22,99 Euro, Gräfe und Unzer). Im Gespräch mit Volontärin Stella Kreuzer plaudert die sympathische Sängerin über ihre Liebe zu Kräutern, ihre Pläne für 2024 und ihre Heimat im Vogtland.

TAG24: Du hast am 2. Februar dein Kräuterbuch herausgebracht. Was können Fans erwarten?

Stefanie Hertel: Es ist ja kein Buch in dem Sinne, sondern es geht um die Kräuter. Fans können viele persönliche Geschichten erwarten, die ich mit den Kräutern verbinde. Für jemanden, der nicht so Kräuter-affin ist, wird es sicherlich auch sehr spannend. Man kann also etwas Lernen und meine Kräuter-Leidenschaft miterleben, die ich im Laufe der Jahre entwickelt habe.

TAG24: Wie kamst Du auf die Idee, über Kräuter zu schreiben?



Hertel: Den Gedanken hege ich schon sehr lange. Ich habe das Schreiben immer vor mir her geschoben, oder die Zeit war einfach nicht reif. Dann war es so, dass der Verlag Gräfe und Unzer mich angesprochen hat, da er meine Liebe zu den Kräutern mitbekommen hat.

TAG24: Es werden auch Kräuter aus dem Vogtland benannt?

Hertel: Ja, natürlich. Die meisten Kräuter sind sowohl aus dem Vogtland, als auch aus Bayern. Es gibt schon Kräuter, die habe ich in Bayern kennengelernt und diese sind im Vogtland nicht beheimatet. Es gibt aber auch ganz viele Kräuter, welche man überall finden kann.